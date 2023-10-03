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Украинский военный рассказал об обманах с зарплатами в рядах ВСУ

РИА Новости: перешедший к ВС РФ военный рассказал об обманах с зарплатами в ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский военный, перешедший к ВС РФ, рассказал РИА Новости, как в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) обманывают с зарплатами.

По словам военнослужащего, командование ВСУ обманывает контрактников с зарплатами, а семьи военных — с социальными выплатами.

«Людям, которые идут воевать в горячие точки, им обещают сотни тысяч. <…> А потом они узнают, что эти сотни тысяч приходят раз в два-три месяца. Парни сидели голодные, условия были нулевые абсолютно, а деньги им выплачивали нерегулярно», — поделился военный.

Он добавил, что среди украинских мужчин не все хотели заключать контракт с ВСУ.

До этого старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайан в статье для Asia Times написал, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за того, что ей не хватает живой силы и огневой мощи для возвращения территории, а контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) это доказало.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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