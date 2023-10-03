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Российские средства ПВО уничтожили 58 дронов ВСУ за сутки

Минобороны России: средства ПВО за сутки уничтожили 58 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки уничтожили 58 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По данным ведомства, российские военные ликвидировали дроны в районах населенных пунктов Площанка, Макеевка в ЛНР, Красная Гора, Шевченко, Победа, Октябрьское в ДНР, Вербовое, Мирное, Новое в Запорожской области, а также Песчановка и Голая Пристань в Херсонской области.

В целом российские войска имеют успех и в ДНР, где подразделения группировки войск «Юг» уничтожили пункты управления беспилотниками сразу в нескольких населенных пунктах.

До этого Вооруженные силы России контратаковали на участке Работино — Вербовое, нанеся мощный удар ВСУ. Российские ВС обстреливают солдат ВСУ из артиллерии, а также применяют авиабомбы ФАБ-250/500. Уточняется, что потери противника растут из-за большого числа гражданского транспорта в отступающих колоннах.

Ранее в США рассказали о тактике ВС РФ, препятствующей наступлению ВСУ.

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