Вооруженные силы России контратаковали на участке Работино — Вербовое, нанеся мощный удар ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, украинские войска бросили множество позиций к северу от Новопрокоповки и начали отступать на исходные. Тем временем ВС РФ обстреливают солдат ВСУ из артиллерии, а также применяют авиабомбы ФАБ-250/500. Уточняется, что потери противника растут из-за большого числа гражданского транспорта в отступающих колоннах.

В районе Вербового передвижения украинских войск тоже прекратились. По предварительной информации, сейчас в этой зоне происходит активный обмен артиллерийскими ударами.

Также утверждается, что командование ВСУ пока бережет резервы и не использует их, чтобы закрыть бреши в обороне.

Российские войска имеют успех и в ДНР, где подразделения группировки войск «Юг» уничтожили пункты управления беспилотниками сразу в нескольких населенных пунктах.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области.

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