В НАТО признались, что начали подготовку к противостоянию с Россией задолго до СВО

Страны НАТО начали подготовку к противостоянию с Россией за 14 лет до начала ее специальной военной операции на Украине — в 2008 году. Об этом заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности, трансляция велась на сайте организации.

По словам военного, фактически с 2008 года в НАТО началась работа по смене мышления в странах-членах альянса «обратно на принципы коллективной обороны».

Бауэр утверждает, что это было необходимо «в результате поведения России», которая была партнером НАТО в течение более чем 15 лет, но потом началась грузино-южноосетинская война, в 2014 году Крым вошел в состав РФ, а в прошлом году началась спецоперация.

«Самым большим изменением в НАТО стала подготовка к [противостоянию с] все более агрессивным противником», — заявил Бауэр.

Он рассказал, что Североатлантический альянс начал менять свою военную стратегию в 2019 году, в дальнейшем удалось создать детальные военные планы, которые были утверждены на саммите глав государств и правительств НАТО в июле этого года в Вильнюсе. По словам адмирала, задача этих планов состоит в том, чтобы быть готовыми к возможному военному столкновению с Россией.

В конце сентября принадлежащий НАТО журнал опубликовал статью экс-чиновника Пентагона о возможном применении Россией тактического ядерного оружия в «гипотетической войне» с Североатлантическим альянсом. Автор выразил мнение, что Москва может использовать его, чтобы избежать поражения или добиться более выгодных условий завершения конфликта. В РФ неоднократно призывали прекратить «ядерные» спекуляции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.