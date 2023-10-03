ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что военные Вооруженных сил Украины вновь обстреляли регион, под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района. Об этом сообщается в Telegram-канале главы российского региона.

«Зафиксировано три прилета. К счастью, пострадавших нет. Повреждено одно домовладение», — уточнил курский губернатор.

По словам Старовойта, собственнику получившего повреждения дома будет предоставлена помощь.

Других подробностей по ситуации с обстрелами со стороны ВСУ в курском регионе Старовойтом пока не приводятся.

До этого Старовойт сообщал об обстреле ВСУ приграничных районов Курской области. Согласно информации главы региона, зарегистрировано три прилета снарядов ВСУ, в результате которых повредились крыши, окна и фасады в шести частных домах. Речь об обстрелах в конце сентября.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.