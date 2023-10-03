Шойгу отметил Кадырова за создание трех батальонов и трех полков в Чечне

Министр обороны России Сергей Шойгу особо отметил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова за формирование трех полков и трех батальонов для специальной военной операции. Об этом он заявил в ходе совещания с руководящим составом Вооруженных сил России, передает РИА Новости.

«Особо хочу отметить Чеченскую Республику и лично ее главу Рамзана Ахматовича Кадырова. Всего в республике сформировано три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона», — сказал министр обороны РФ.

Также Шойгу отметил подразделения Героя России Апти Алаудинова, которые «достойно проявили себя в специальной военной операции».

Ранее Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ заявил, что более 98% раненных в ходе спецоперации российских военнослужащих выписываются с выздоровлением. По его словам, медицинское обеспечение личного состава организовано на хорошем уровне, а первая помощь на поле боя оказывается в первые минуты после ранения. Он добавил, что полевые госпитали развернуты в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Ранее в России вышел документальный фильм о волонтерах, помогающих военным в зоне СВО.