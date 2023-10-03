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Шойгу прокомментировал формирование подразделений ВС РФ в Чечне

Шойгу заявил, что в Чечне для армии России сформировали три полка и три батальона

Министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в Чечне для пополнения российской армии сформировали три полка и три батальона, сообщает ТАСС.

«Особо хочу отметить Чеченскую Республику и лично ее главу Рамзана Ахматовича Кадырова. Всего в республике сформировано три мотострелковых полка и три мотострелковых батальона», — заявил Шойгу во время вступительного слова перед совещанием.

Шойгу проводит тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что планов по дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет, российские войска располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения военной операции.

15 сентября президент России Владимир Путин рассказал, что контракты с Минобороны за последние месяцы подписали 300 тысяч граждан. Сегодня, 3 октября, Сергей Шойгу отметил, что с российской армией контракт заключили уже 335 тыс. человек.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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