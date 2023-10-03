Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что украинские генералы, опасаясь бунта Вооруженных сил Украины (ВСУ), не позволяют военнослужащим собираться в большие группы.

«Они сокращают группы солдат до трех-четырех человек в каждой во избежание крупных формирований, которые могут организовать бунт», — сказал он.

По мнению Макгрегора, причиной стало недоверие бойцов к своему руководству, которое отправляет их на задания, заранее при этом обрекая на провал.

«Людей кидают в так называемую «мясорубку». За последние месяцы мы наблюдали много эпизодов, когда ВСУ сдавались. Ситуация продолжится, а, может, даже ухудшится», — резюмировал полковник.

До этого сообщалось, что бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что Россия подготовила сотни соединений на востоке Украины.

Также бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по РФ Джордж Биб высказывал мнение, что продолжение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) приведет к истощению ее ресурсов.

Ранее в Германии признали неспособность украинских войск прорвать линию обороны Вооруженных сил РФ.