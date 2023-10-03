ВС РФ сорвали семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук заявил ТАСС, что подразделения ВС РФ сорвали семь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация запрещена в России) на Краснолиманском направлении.

Как указал Савчук, попытки атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» были сорваны в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. По его словам, ВСУ потеряли более 60 военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили боевую бронированную машину и автомобиль пикап.

2 октября Вооруженные силы России уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Кроме того, ВС РФ отразили украинские атаки на Краснолиманском направлении. По бригадам ВСУ нанесли удары самолеты, артиллерия и огнеметные системы.

Минобороны РФ также сообщало, что Вооружённые силы России уничтожили склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.