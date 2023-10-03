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Российские военные отразили атаку восьми групп пехоты ВСУ в зоне спецоперации

ВС РФ пресекли наступление восьми групп пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие пресекли попытку восьми групп пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать наступление на Южно-Донецком направлении. О ситуации в зоне конфликта рассказал начальник пресс-службы группировки войск «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, семь украинских подразделений предприняли наступательные действия в районе населенного пункта Приютное. Еще одна группа ВСУ была замечена в направлении села Новомихайловка.

Согласно полученной информации, бойцы Вооруженных сил РФ при поддержке артиллерии сумели сдержать натиск украинских солдат. В ходе сражений им удалось нанести удар по пункту временной дислокации 128-й бригады территориальной обороны вблизи населенного пункта Старомайорское.

Кроме того, российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и один из пикапов с членами 78-й десантно-штурмовой бригады украинской армии. Они были ликвидированы в районе Новомихайловки.

«Ударом тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожен склад боеприпасов и скопление живой силы ВСУ в районе Новодонецкого и севернее Приютного», — добавил собеседник агентства.

Более того, во время контрбатарейной борьбы украинские войска лишились по одной гаубице «Мста-Б» и FH70. Также бойцы ВС РФ вывели из строя одно артиллерийское орудие Д-20 и нейтрализовали четыре минометных расчета, добавил начальник пресс-службы.

Ранее Министерство обороны РФ обнародовало кадры уничтожения украинских военных на Запорожском направлении.

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