В ДНР заявили о судьбе новых оружейных заводов на Украине

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что новые производственные объекты по выпуску любого вооружения на Украине, если таковые будут появляться, станут законной целью для Вооруженных сил России.

Комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о создании на Украине международного альянса по производству оружия, Пушилин отметил, что для оружейных компаний выгодно производить и реализовывать свой продукт именно сейчас.

«Украинский полигон еще является и рекламной площадкой, об этом тоже не стоит забывать», — указал врио главы ДНР.

Пушилин подчеркнул, что альянс никак не повлияет на ситуацию на линии фронта и соотношение сил.

30 сентября Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий и объявил о создании альянса, к которому могут присоединиться мировые производители оружия и военной техники.

До этого Зеленский заявлял, что приоритетами украинского бюджета на 2024 год станут расходы на оборону и безопасность, на нее планируется потратить не менее $43,3 млрд.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.