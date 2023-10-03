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Израиль нанес авиаудары по позициям сирийской армии в районе Дейр-эз-Зора

Минобороны Сирии: Израиль атаковал позиции армии страны в районе Дейр-эз-Зора

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Majdi Mohammed/AP

Армия обороны Израиля нанесла авиационные удары по позициям Вооруженных сил Сирии, расположенным на востоке страны. В результате атаки ранения получили двое сирийских военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны республики.

В ведомстве отметили, что удар был нанесен вечером 2 октября. При этом целью израильских военных стали позиции сирийской армии в окрестностях города Дейр-эз-Зора.

«Около 23:50 израильский противник совершил воздушную агрессию на ряд позиций наших вооруженных сил <...> В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб», — уточнили в министерстве.

Другие подробности произошедшего в настоящее время не сообщаются. В том числе это касается состояния пострадавших сирийских военнослужащих.

14 сентября израильские военные также атаковали позиции ВС Сирии. По данным издания Al Mayadeen, ракетный удар был нанесен по отрядам в районе города Хомс.

Согласно имеющейся информации, сначала снаряды пересекли воздушное пространство Ливана и затем оказались в воздушном пространстве Сирии. Тем не менее никаких сведений о раненых и разрушениях не поступало.

Ранее Военно-воздушные силы Израиля атаковали окрестности сирийской столицы — Дамаска.

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