Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Власти Германии объявили о новом пакете военной помощи Украине. Перечень вооружения опубликовали на сайте немецкого правительства.

В него вошли: радиостанции для танков Leopard, инженерные машины, тягачи с прицепами, терминалы спутниковой связи. Кроме того, ФРГ передаст Украине 14 вездеходов Bandvagn 206, комплект запчастей к БПЛА Vector и более 30 тыс. боеприпасов для гранатометов.

2 октября в Белом доме заявили, что у США больше нет денег на долгосрочную поддержку Украины. Тем не менее, в США анонсировали выделение Украине очередного пакета вооружений.

Накануне Украина получила серию мощных ударов от Запада. Журналист CNN Стивен Коллинсон напомнил, что в конгрессе США добились того, чтобы в законопроекте о государственных расходах не было пункта о выделении $6 млрд Киеву.

Ранее а Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.