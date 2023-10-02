Пентагон сообщил, сколько у него осталось денег для помощи Украине

Объем средств для оказания военной помощи Украине в распоряжении Пентагона составляет $5,2 млрд. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американское военное ведомство.

В статье уточнили, что $5,2 млрд — это остатки средств, выделенных на поддержку Украины год назад. Благодаря такому запасу прекращения военных поставок ВСУ пока не грозит. Но финансовый дефицит может сказаться на планировании.

До этого депутаты американского парламента одобрили закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней. Но в документ не добавили помощь Украине.

2 октября в США анонсировали выделение Украине очередного пакета вооружений. Как сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, это «станет сигналом» того, что США продолжают поддерживать киевские власти.

До этого в Лондоне заявили о продолжении поддержки ВСУ Вашингтоном и Варшавой.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.