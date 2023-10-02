В США анонсировали выделение Украине очередного пакета вооружений

Американские власти скоро выделят Украине очередной пакет военной помощи. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передал ТАСС.

«В ближайшее время у нас будет еще один пакет помощи Украине», — сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что это «станет сигналом» того, что США продолжают поддерживать киевские власти.

2 октября в США заявили, что Украина получила серию мощных ударов от Запада. Журналист CNN Стивен Коллинсон напомнил, что в конгрессе США добились того, чтобы в законопроекте о государственных расходах не было пункта о выделении $6 млрд Киеву.

До этого в Лондоне заявили о продолжении поддержки ВСУ Вашингтоном и Варшавой. По словам главы Министерства обороны Британии Гранта Шэппса, помощь продолжится вопреки прессингу, связанному с предстоящими выборами.

Само же Соединенное королевство отказалось помогать экспорту украинского зерна.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.