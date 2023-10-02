Пленный украинский боец рассказал о пьянстве и нежелании воевать в ВСУ

Военнослужащий 117-й мехбригады Вооруженных сил Украины Леонид Дорош рассказал, как принял решение сдаться при удержании позиций. Видео опубликовало Минобороны РФ.

По его словам, его тяжелораненый командир отдал приказ стоять до последнего, однако Дорош понял, что в этом не было смысла. По его словам, его и его сослуживцев использовали на открытой позиции «на живца». Боец рассказал, что на расстоянии ста метров от них были трое других сослуживцев, но они не решились приблизиться к раненым и не стали оказывать им помощь.

По словам Леонида, в рядах украинской армии процветают пьянство, командиров почти не осталось, а в роли инструкторов выступают курсанты военных институтов.

Иностранные военные тоже присутствуют на обучении. Так, инструктора из Германии обучали бойцов правилам эксплуатации пулеметов германского производства и гранатометов Panzerfaust, а норвежские — ведению в боя в городских условиях.

Дорош отметил, что среди его сослуживцев никто не хочет воевать, большинство воюет за деньги.

До этого пленный боец ВСУ пожаловался на некачественное обучение в Британии.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.