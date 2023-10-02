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Минобороны России показало кадры уничтожения военных ВСУ в Запорожской области

МО РФ показало кадры уничтожения бойцов ВСУ на позициях в Запорожской области

Министерство обороны России показало кадры уничтожения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытиях на позициях в Запорожской области.

На кадрах видно, как огнем из минометов, стрелкового оружия российские военнослужащие уничтожают украинских бойцов. Также в ролике показано, что сброс боеприпасов с беспилотника точно в окопы и укрытия заставляет военных ВСУ бежать с позиций.

Ранее бывший американский военный разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что Российская армия под поселком Работино в Запорожской области перемалывает последние резервы Вооруженных сил Украины.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери украинской армии к концу текущего года могут превысить 500 тыс. человек.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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