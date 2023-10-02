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США потребовали от Украины принять стандарты НАТО без вступления в альянс

Politico: США настаивают, чтобы армия Украины приняла стандарты НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена рассчитывает на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли стандарты НАТО, хотя организация еще не готова предоставить членство Киеву. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на правительственный документ.

В материале указано, что Украина планирует сформировать профессиональный корпус младших офицеров и унтер-офицеров, соответствующих доктрине и принципам Североатлантического альянса. Politico при этом отмечает, что даже формат и содержание украинских документов должны отражать терминологию организации.

В документе также прописано, что США хотят, чтобы Украина создала собственную оборонную промышленность, способную покрывать свои основные потребности.

По данным издания, американская стратегия США направлена на то, чтобы Украина сохранила свою ориентацию на Запад и продолжала развивать особые связи» с Вашингтоном. В качестве одного из методов указан внедрение английского языка, который помог был интеграции украинцев. В документе также прописано, что Соединенные Штаты предлагают помощь Министерству образования Украины для улучшения преподавания английского.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду и законопроект о статусе английского как языка международного общения на Украине.

Как следует из текста, английским языком обязаны владеть главы местных госадминистраций и их заместители, офицеры на службе по контракту, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего состава, а также руководители других правоохранительных органов и служб гражданской защиты.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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