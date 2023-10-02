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Стало известно о танковом обстреле Брянской области со стороны Украины

Shot: ВСУ произвели обстрел Брянской области из танков

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Iryna Rybakova/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел Брянской области со стороны Украины на протяжении получаса. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, атака произошла накануне, 1 октября, днем. Под обстрел попало село Случевск Погарского района, находящееся в 1,1 км от границы с Украиной.

Первый снаряд калибра 125 мм прилетел около 14:00. В течение получаса было еще три прилета аналогичных боеприпасов.

Уточняется, что последствий для людей и зданий удалось избежать.

29 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли город Шебекино из танка. По его словам, в Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено 3 минометных и 6 танковых снарядов, никто не пострадал.

Также 29 сентября стало известно, что украинские войска обстреляли белгородское село Нежеголь, в результате чего травмы получил 27-летний гражданин Китая Ли Анькана.

Ранее курское село Гордеевка подверглось обстрелу со стороны украинских подразделений.

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Обстрелы Белгородской области
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