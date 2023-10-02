На Украине ночью были повреждены объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры на Украине были повреждены ночью. Об этом заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада», передает РИА Новости.

«Ночь была снова неспокойной... Повреждены <...> объекты критической инфраструктуры», — сказала она. Гуменюк не уточнила, какие именно объекты были повреждены.

При этом она рассказала, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены заводы сельскохозяйственного предприятия.

Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что после взрывов ночью в Харьковской области повреждены здания агропромышленного предприятия, также произошел сильный пожар.

В ночь на 2 октября украинские СМИ сообщали, что серия взрывов произошла в Днепропетровском районе Херсона.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.