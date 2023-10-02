Гладков сообщил об обстреле Белгородской области со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что утром 2 октября Вооруженные силы Украины обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа.

По словам чиновника, один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, при этом никто не пострадал. В настоящее время продолжается подомовой обход территории.

Накануне Министерство обороны России также сообщало, что российские системы противовоздушной обороны сбили БПЛА самолетного типа над Белгородом.

Три российских региона подверглись украинским атакам 1 октября. Пять дронов были сбиты в небе над Смоленской областью, один — в Краснодарском крае. Никто не пострадал. Однако три человека пострадали в результате артиллерийского обстрела Шебекино в Белгородской области. Регион также пытался атаковать беспилотник, но его уничтожили средства ПВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.