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ТАСС: ВСУ скоординировали с западными кураторами планы наступления в октябре

ТАСС: ВСУ скоординировали с Лондоном и Вашингтоном планы наступления в октябре

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Reuters

В силовых структурах считают, что в начале октября Украина планирует провести наступление на Херсонском и Запорожском направлениях, планы которого были одобрены Лондоном и Вашингтоном. Об этом пишет ТАСС.

«Стало известно о согласованном [президентом Украины Владимиром] Зеленским с британскими и американскими кураторами наступлении в начале октября на Херсонском и Запорожском направлениях», — заявил источник издания.

Сообщается, что ВСУ сосредоточили крупную группировку морской пехоты в Николаевской области для форсирования реки Днепр.

Также источник ТАСС рассказал о планах по захвату Запорожской АЭС. Отмечается, что для захвата электростанции планируют использовать обученных в Великобритании украинских спецназовцев.

До этого глава Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские позиции на участке Работино-Вербовое подверглись массивному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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