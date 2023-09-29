ВСУ израсходовали первоначальный запас ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на данные аналитиков.

«Это проблема для Украины», — утверждается в статье.

Согласно данным газеты, в сентябре власти США отправили Киеву 60 тыс. ракет калибром 122 мм, подходящих для данной советской ракетной установки. Однако на данный момент во многих подразделениях арсеналы уже израсходовались и Украина продолжает все больше и больше зависеть в пополнении снарядов от других государств.

«Россия имеет преимущество, потому что у нее больше запасов», — заключается в материале.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о переброске ВСУ модернизированных «Градов».

Ранее российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении.