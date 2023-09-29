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В США сообщили о трудностях ВСУ с РСЗО «Град»

WSJ: ВСУ израсходовали изначальный запас ракет для РСЗО «Град»

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Министерство обороны РФ

ВСУ израсходовали первоначальный запас ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на данные аналитиков.

«Это проблема для Украины», — утверждается в статье.

Согласно данным газеты, в сентябре власти США отправили Киеву 60 тыс. ракет калибром 122 мм, подходящих для данной советской ракетной установки. Однако на данный момент во многих подразделениях арсеналы уже израсходовались и Украина продолжает все больше и больше зависеть в пополнении снарядов от других государств.

«Россия имеет преимущество, потому что у нее больше запасов», — заключается в материале.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о переброске ВСУ модернизированных «Градов».

Ранее российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении.

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