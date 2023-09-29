Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кадыров сообщил о захвате в плен пятерых украинских военных

Кадыров: бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен пятерых бойцов ВСУ

Бойцы спецподразделения «Ахмат» захватили в плен пятерых украинских военных на Артемовском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующую видеозапись.

«Спецназ «АХМАТ» <...> устроил очередную взбучку военнослужащим ВСУ в окрестностях знаменитой Клещеевки», — написал глава региона.

По информации Кадырова, солдаты Вооруженных сил Украины планировали закрепиться на местности, но «Ахмат» изменил эти планы и оперативно захватил их в плен, оставив в живых.

Он также уточнил, что во время пленения украинская сторона совершила минометный удар, якобы пытаясь уничтожить своих бойцов, в результате чего некоторые из них пострадали.

В публикации отмечается, что чеченский спецназ действовал в кооперации с 4-й мотострелковой бригадой Вооруженных сил Росссии.

Глава Чеченской республики добавил, что «буквально за неделю» на одном из участков фронта «Ахмат» ликвидировал 28 украинских солдат, еще 12 пленил.

До этого командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что уважает решение бойцов ВСУ сдаваться в плен.

Ранее Кадыров перепутал танки Abrams с автомобилями Aurus.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях