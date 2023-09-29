Кадыров сообщил о захвате в плен пятерых украинских военных

Бойцы спецподразделения «Ахмат» захватили в плен пятерых украинских военных на Артемовском направлении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, прикрепив соответствующую видеозапись.

«Спецназ «АХМАТ» <...> устроил очередную взбучку военнослужащим ВСУ в окрестностях знаменитой Клещеевки», — написал глава региона.

По информации Кадырова, солдаты Вооруженных сил Украины планировали закрепиться на местности, но «Ахмат» изменил эти планы и оперативно захватил их в плен, оставив в живых.

Он также уточнил, что во время пленения украинская сторона совершила минометный удар, якобы пытаясь уничтожить своих бойцов, в результате чего некоторые из них пострадали.

В публикации отмечается, что чеченский спецназ действовал в кооперации с 4-й мотострелковой бригадой Вооруженных сил Росссии.

Глава Чеченской республики добавил, что «буквально за неделю» на одном из участков фронта «Ахмат» ликвидировал 28 украинских солдат, еще 12 пленил.

До этого командир «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что уважает решение бойцов ВСУ сдаваться в плен.

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