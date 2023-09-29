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В Белгородской области сбили украинский дрон самолетного типа

Гладков: средства ПВО сбили дрон ВСУ самолетного типа в Белгородской области

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В Белгородской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона», — написал глава региона.

Согласно его информации, с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) было сброшено взрывное устройство, которое попало на припаркованные возле жилого дома машины. В результате взрывной волной автомобили получили повреждения и царапины.

«Пострадавших нет», — заявил губернатор.

До этого Гладков рассказал, что за сутки в регионе было зафиксировано 130 обстрелов. Больше всего снарядов прилетело в село Долгое — 20 штук. В ходе обстрела пострадал частный дом, у одной из местных жительниц выявлено осколочное ранение головы. Она доставлена в больницу.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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