Серьезные потери ВСУ заставляют президента Украины Владимира Зеленского применять беспрецедентные меры для восполнения состава войск, пишет гонконгская газета Asia Times.

«Киев прибегает к драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное число людей», — говорится в статье.

Как поясняется в материале, среди подобных мер: распространение мобилизации на граждан, имеющих определенные группы инвалидности; постоянные доборы мужчин в армейский состав в связи с неудачным контрнаступлением Украины на спецоперации; запрет мужчинам призывного возраста покидать республику, приводят нововведения в правила мобилизационного призыва.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) (оценил будущее мобилизации на Украине и предсказал, что порядок мобилизации в стране будет ужесточаться.

Ранее Минобороны рассказало о новом призыве.