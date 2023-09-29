Азербайджан занял здание МВД Нагорного Карабаха

Азербайджанские силовики заняли бывшее здание министерства внутренних дел Республики Нагорный Карабах в Степанакерте. Об этом пишет CBC TV Azerbaijan.

На ролике, опубликованном каналом, видны азербайджанские полицейские машины и военные Азербайджана у входа в здание.

До этого пресс-центр Государственной пограничной службы Азербайджана сообщил, что бывший министр обороны Нагорного-Карабаха Левон Мнацаканян незаконно проник на территорию Азербайджана и был задержан.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ в конференции по правам человека при Совете Европы.