Российская армия ночью 29 сентября сбила два поставленных из Польши на Украину истребителя Миг-29, модернизированных для применения западного ракетного вооружения. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ в Telegram.

«На аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены два поставленных из Польши истребителя Миг-29», — указывается в отчете.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) неподалеку от села Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР) ликвидирован вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщала, что российская армия в период с 24 по 29 сентября нанесла девять групповых ударов по складам оружия Вооруженных сил Украины и уничтожила пункт управления формирования «Иностранный легион». Помио того, удары ВС России пришлись на места дислокации украинских военных и иностранных наемников, а также на места подготовки диверсантов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.