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Секретарь СНБО заявил, что каждый украинец должен иметь дома пулемет

Секретарь СНБО: каждый житель Украины должен иметь в доме пулемет

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Global Look Press

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что каждый житель Украины должен иметь в доме пулемет. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Мы Россию никуда не отодвинем от своих границ. Поэтому надо понимать, что мы постоянно должны быть готовы к любым процессам. И каждый должен иметь дома пулемет», — сказал он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что промедление или отказ от передачи Киеву западного вооружения ведет к поощрению Кремля к продолжению конфликта.

По мнению Данилова, на Западе ослабевает оптимизм по поводу украинского наступления, поэтому можно подумать о том, чтобы завершить конфликт, даже если Россия сохранит территории. Такая позиция, считает Данилов, может грозить Украине «медленным распутыванием тщательно сплетенной сети иностранной помощи». В связи с этим Данилов предложил законодательно закрепить поставки вооружения Украине.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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