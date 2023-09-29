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Минобороны России опубликовало кадры уничтожения группы пехоты ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения группы пехоты ВСУ в районе Клещеевки

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения группы пехоты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными.

Согласно сообщению ведомства, группа украинских солдат была ликвидирована артиллерией четвертой бригады «Южной» группировки войск в районе села Клещеевка.

До этого руководитель пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщал, что российские войска отразили шесть атак Вооруженных сил Украины на Авдеевском, Артемовском и Лисичанском направлениях.

28 сентября Минобороны информировало, что Вооруженные силы РФ за сутки отразили две атаки украинских войск на территории Донецкой народной республики (ДНР). Днем того же дня пресс-служба военного ведомства РФ сообщила, что в небе над ДНР был сбит украинский штурмовик Су-25. По имеющимся данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Торецкое.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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