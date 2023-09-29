В Херсонской области заявили об уничтожении украинской ДРГ

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая готовилась к форсированию Днепра в Херсонской области, была уничтожена российскими военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб Херсонской области.

Подготовка к форсированию Днепра диверсантами была выявлена подразделениями группировки войск ВС РФ «Днепр» на Каховском направлении в районе населенного пункта Николаевка.

Группа состояла из четырех человек, подчеркнул представитель оперативных служб региона. «В результате огневого поражения группа уничтожена полностью», — сказал он.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у ВСУ нет предпосылок для организации плацдарма на левом берегу Днепра. По его словам, украинские войска пытаются высаживать ДРГ с лодок на острова и отдельные участки левого берега, но военные РФ не дают это сделать.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.