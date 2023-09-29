В МО рассказали, где будут проходить службу осенние призывники

Все призванные в ряды Вооруженных сил РФ в рамках осеннего призыва будут направлены на службу на территории РФ, а не в зону спецоперации или новые российские регионы, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах РФ: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — обратил внимание Цимлянский в ходе брифинге по теме начала призыва граждан на военную службу.

Осенний призыв начнется с 1 октября, в некоторых районах Крайнего Севера и приравненных к ним районам — с 1 ноября по 31 декабря.

Цимлянский рассказал, что треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они в течение пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, затем их направят в войска.

Также будет продолжено формирование научных и спортивных рот.

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