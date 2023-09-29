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Гвардейцы получили награды за подбитые танки Leopard

Бойцы 1-й гвардейской армии получили денежные сертификаты за подбитые Leopard

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Martin Meissner/AP

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа получили денежные сертификаты за уничтоженные немецкие танки Leopard, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«На передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции командованием группировки войск «Запад» военнослужащим, уничтожившим на поле боя танк Leopard, был вручен сертификат на выплату денежных средств. Военнослужащих 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтоживших данный танк, представляли командир орудия Д-30 с позывным «Стёпа» и начальник расчета БПЛА с позывным «Гамлет», — указано в сообщении.

Награжденные рассказали обстоятельства боя — артиллеристы по команде наводчиков из расчета БПЛА открыли огонь по наступающим танкам. Снарядами были повреждены гусеницы боевых машин, после чего их экипажи бросили подбитую технику.

Артиллеристы также не дали украинским солдатам эвакуировать поврежденные танки.

Ранее российская артиллерия уничтожила пункты дислокации украинских войск в ДНР.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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