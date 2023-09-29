Российские войска применили в зоне СВО робота-антиснайпера

Подразделения спецназначения Вооруженных сил России применили в ходе специальной военной операции новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Партия антиснайперских комплексов «Сосна-Н» была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО», — сказал он.

Робот-антиснайпер «Сосна-Н» является автоматической дистанционно управляемой лазерно-оптической установкой. Он способен в круглосуточном режиме сканировать пространство вокруг и находить любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание. Когда система обнаруживает угрозу, она отмечает место вражеского прибора и подает сигнал тревоги.

15 сентября ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщал, что российские части начали использовать наземный робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых в зоне спецоперации.

До этого исполнительный директор компании-разработчика НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявлял, что российский робот «Маркер» получит на вооружение малоразмерный дрон-камикадзе «БАС-80», специально созданный для данной платформы.

В апреле стало известно, что дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер» поступит на опытную эксплуатацию в российские войска.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.