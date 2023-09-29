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В конгрессе США назвали идиотами тех, кто разжег конфликт на Украине

Сенатор Вэнс заявил, что конфликт на Украине разожгли те же «идиоты», что и Ирак

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Depositphotos

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в интервью с Breitbart заявил, что конфликт на Украине разожгли те же «идиоты», что и Иракскую войну.

«Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке», — заявил Вэнс.

Он раскритиковал заявления Вашингтона о необходимости восстановления свободы и демократии, указав при этом на страны-сателлиты Соединенных Штатов, в которых существуют серьезные проблемы со свободой слова и демократией.

Также Вэнс назвал ошибкой агрессивную политику США, которая привела к сплочению России и Китая.

Ранее Пентагон назвал Россию и Китай главными угрозами для Соединенных Штатов в отношении оружия массового поражения (ОМУ).

Авторы документа утверждают, что с 2014 года риск того, что США столкнутся с вооруженным противостоянием, в котором будут применено химическое, биологическое, бактериологическое или ядерное оружие, значительно возрос.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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