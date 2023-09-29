В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в четырех областях на востоке Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения граждан.

Сирены включили в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР и Запорожской области.

Ранее в Киеве произошел взрыв. Также 28 сентября украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что на Украине произошла серия взрывов в Николаевской и Одесской областях. Отмечалось, что в этих регионах действовала воздушная тревога.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.