На Запорожском направлении Вооруженные силы России при поддержке боевых самолетов и артиллерии нанесли поражение двум бригадам украинских войск в районе населенного пункта Работино и Вербовое Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В результате удалось уничтожить более 45 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты «Bradley» американского производства, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили принадлежащие ВСУ орудие Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу М119 производства США.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские войска смогли добиться тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях в Запорожской области.

Также в российском оборонном ведомстве сообщали, что в ходе неудачного наступления еще одна группа военнослужащих ВСУ была захвачена в плен.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.