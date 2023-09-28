Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ у Клещеевки

Минобороны: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ в районе Клещеевки

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские войска уничтожили штурмовую группу вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Клещеевка в ДНР, потери противника составили около 30 солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Удар по ВСУ нанесли артиллеристы подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ.

Других подробностей не приводится.

27 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск при участии авиации и артиллерии смогли отразить 10 атак со стороны украинских бойцов на Донецком направлении. Украинские военные пытались прорваться в зоне боевых действий в населенных пунктах Спорное, Клещеевка и Невельское в ДНР.

Также сообщалось, что российское добровольческое подразделение «Эспаньола», сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку Вооруженных сил Украины под Клещеевкой рядом с Артемовском в Донецкой народной республике.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях