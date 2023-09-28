Российские войска уничтожили штурмовую группу вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Клещеевка в ДНР, потери противника составили около 30 солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Удар по ВСУ нанесли артиллеристы подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ.

Других подробностей не приводится.

27 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск при участии авиации и артиллерии смогли отразить 10 атак со стороны украинских бойцов на Донецком направлении. Украинские военные пытались прорваться в зоне боевых действий в населенных пунктах Спорное, Клещеевка и Невельское в ДНР.

Также сообщалось, что российское добровольческое подразделение «Эспаньола», сформированное из фанатов футбольных клубов, сорвало атаку Вооруженных сил Украины под Клещеевкой рядом с Артемовском в Донецкой народной республике.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.