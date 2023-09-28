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В Воронежской области предложили иностранцам по 120 тысяч рублей за военную службу

Гусев: в Воронежской области иностранцам выплатят по 120 тысяч рублей за службу

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что иностранным гражданам, которые в этом регионе заключат контракт и отправятся на военную службу, выплатят по 120 тысяч рублей.

По его словам, целью властей области является обеспечение достойных условий и поддержки всем, кто решил принять участие в специальной военной операции (СВО).

«Мы изначально приняли решение не делить бойцов на «своих» и «не своих». Этого подхода и продолжаем придерживаться», — написал глава региона.

Он отметил, что для этого расширяется круг получателей единоразовой материальной помощи в 120 тыс. руб. военным. Ранее, как указал чиновник, в регионе начались выплаты солдатам-срочникам из воронежских частей, контрактникам, мобилизованным, добровольцам.

Как заявил Гусев, сейчас по его поручению в перечень войдут и иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора на военную службу в Воронеже в 2023 году.

До этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала текущего года на воинскую службу в ряды российской армии приняты более 325 тыс. человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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