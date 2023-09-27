В США рассказали об уязвимости украинских военных

Украинские военные могли оказаться уязвимыми на передовой в зоне боевых действий из-за эффективной тактики российской армии, считает экс-разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер. Об этом сообщается в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Русские на порядок улучшили свои навыки по использованию артиллерии. Они наносят точные удары, научившись также эффективно применять дроны», — уточнил военный эксперт.

По словам Шаффера, как только бойцы Вооруженных сил Украины начинают перемещаться на поле боя, они сразу могут быть замечены российскими ВС.

Владимиру Зеленскому, по его словам, докладывают, что у ВСУ не получается нарастить боевую мощь до такой степени, что они будут способны прорвать три хорошо укрепленных линии обороны.

Также спикер уверен, что уже слишком поздно поставлять киевскому вооружению новую западную технику.

До этого Минобороны России сообщило о ликвидации украинских военных на Херсонском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.