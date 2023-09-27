На Купянском направлении группировка войск «Запад» Вооруженных сил России нанесла удары по живой силе и технике украинской армии. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своей ежедневной сводке.

Уточняется, что бригады Вооруженных сил Украины были поражены в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ивановка, Синьковка и Берестовое Харьковской области.

«Уничтожено до 15 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также, поражены: артиллерийская система М777 производства США и две гаубицы «Мста-Б», — сказано в сообщении.

15 сентября Министерство обороны России заявляло, что российские войска с помощью 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек» поразили опорные пункты украинской армии на Купянском направлении.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что командование Вооруженных сил Украины готовится к проведению инженерных работ на Купянском направлении. Он уточнял, что на Купянское направление прибывает все больше украинских солдат.

8 сентября стало известно, что российские войска улучшили положение на Купянском направлении по переднему краю. По информации Министерстве обороны РФ, военные группировки при поддержке авиации и огня артиллерии также отразили три атаки ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.