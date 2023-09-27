МИД РФ обвинил США и Британию в координации атаки по Севастополю

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге заявила, что атака украинскими ракетами на Севастополь проводилась в координации с США и Британией.

Захарова сообщила, что атака планировалась заблаговременно и проводилась «с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами».

На прошлой неделе украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В ходе атаки пострадал один из корпусов штаба флота, один человек был объявлен пропавшим без вести. Также пострадала городская инфраструктура и многоквартирные дома, было нарушено газоснабжение. В настоящее время последствия атаки ликвидированы.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал объявить разведывательные самолеты и стратегические беспилотники НАТО в Черном море законной целью для уничтожения за координацию украинских атак на Крым.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.