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В Белгородской области зафиксировали 130 обстрелов ВСУ за сутки

Гладков сообщил, что в Белгородской области за сутки зафиксировали 130 обстрелов

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки регион обстреляли 130 раз. Об этом чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

Больше всего снарядов прилетело в село Долгое — 20 штук. В ходе обстрела пострадал частный дом, у одной из местных жительниц выявлено осколочное ранение головы. Она доставлена в больницу.

Крупные обстрелы пережил Грайворонский район области — по окраине хутора Байрак было выпущено 14 минометных снарядов, по окраинам сел Безымено и Почаево – 10 и 3 минометных снаряда соответственно, в деревне Новостроевка-Вторая было установлено 3 прилета, в селе Пороз нашли 7 минометных снарядов.

Девять прилетов были зафиксированы в городе Шебекино, 10 — в селе Большетроицкое Шебекинского городского округа.

До этого Гладков сообщил о ранении человека при обстреле ВСУ села Большетроицкое в Белгородской области.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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Обстрелы Белгородской области
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