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Марочко обвинил Киев в гибели населения Восточной Украины

Марочко заявил, что Киев бросает в «мясные штурмы» призванных с востока и центра

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Emilio Morenatti/AP

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев бросает в «мясные штурмы» призванных в армию с востока и центра жителей Украины, сообщает РИА Новости.

«После очередного штурма наших позиций в районе населенного пункта Спорное, украинские боевики понесли очередные как безвозвратные, так и санитарные потери. В ходе боестолкновения эвакуация раненых украинских боевиков со стороны ВФУ не производилась. Эвакуацию провели военнослужащие ВС РФ», — сообщил Марочко.

По его словам, в ходе «мясных штурмов» на Донецком направлении, ВСУ потеряли за два дня до 750 военнослужащих — при этом взятые в плен или сдавшиеся сообщают, что большинство из них были насильно призваны из регионов востока или центра Украины. Вместе с тем надлежащей военной подготовки они не проходили.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» из Курганской области рассказал, что его товарищ из Башкирии смог взять в плен двоих бойцов ВСУ, несмотря на то, что его оружие заклинило.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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