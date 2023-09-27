Глава МО Украины на фоне конфликтов с Польшей поблагодарил ее за танки

Министр обороны Украины Рустем Умеров на фоне ухудшения отношений с Польшей из-за запрета на экспорт украинского зерна и заявлений о прекращении поставок вооружений Киеву сообщил, что провел телефонный разговор с главой польской минобороны Мариушем Блащаком.

«Поблагодарил Польшу за лидерство в танковой коалиции», — написал Умеров на своей странице в Х (бывший Twitter).

15 сентября ЕС принял решение снять запрет на импорт украинского зерна, ряд государств — Польша, Венгрия и Словакия — продлили эмбарго на поставки зерна с Украины. Киев в связи с этим направил во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против этих стран.

19 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что ряд европейских друзей Украины «подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из (поставок) зерна триллер».

На это в Польше ответили, что больше не позволят, чтобы кто-то произнес оскорбительные слова в адрес страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.