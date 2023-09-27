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Боец ВДВ рассказал об успешном штурме российских десантников

Отряд десантников ВС РФ без потерь взял ряд укреплений в ДНР после артподготовки

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Боец Воздушно-десантных войск ВС РФ рассказал, что 15 десантников штурмом взяли ряд укреплений ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что сам боец участвовал в штурме.

Отмечается, что штурму предшествовала масштабная артподготовка.

Утром 27 сентября Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении.

До этого сообщалось, что четыре бойца ВДВ РФ взяли в плен 11 военных ВСУ на Запорожском направлении.

На кадрах видно, что десантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова вышли к укрытию, где находилась группа противника. Бойцы ВСУ решили не оказывать сопротивление и выйти с поднятыми руками.

Ранее бойцы 200-й бригады Южного военного округа взяли в плен восемь солдат 30-й бригады Вооруженных сил Украины после неудачной контратаки под Артемовском.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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