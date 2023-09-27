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Российские военные поразили пять пунктов дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ

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Reuters

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов заявил, что авиация и артиллерия группировки поразили пункты временной дислокации пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении, передает ТАСС.

По его словам, были поражены пункты временной дислокации 127-й, 128-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Полтавки, Зеленого Поля, Макаровки, Старомайорского и Золотой Нивы, а также 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке и 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Константиновки.

Также Чехов сообщил, что на данном направлении подразделения группировки пресекли деятельность трех украинских разведывательных групп в районах Новодонецкого, Марфополя и севернее Приютного.

«Сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районах Новодонецкого, Екатериновки. Автомобильная техника с националистами уничтожена», — сказал он.

Начальник пресс-центра также указал, что на Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отразили атаку группы пехоты противника в районе Старомайорского.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы украинские военнослужащие потеряли артиллерийское орудие Д-20 в районе Времевки и два минометных расчета в районах Павловки и севернее Никольского.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины вечером 26 сентября предприняли попытку атаки на Запорожском направлении, российские военные успешно отразили ее.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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