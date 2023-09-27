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Российская артиллерия не позволила ВСУ провести ротацию на Купянском направлении

Минобороны: артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Артиллеристами российской группировки «Запад» был сорвана ротация украинских войск под Синьковкой в Купянском районе Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По словам офицера, в полосе обороны 6-й общевойсковой армии Вооруженных сил России украинские войска предприняли попытку провести ротацию подразделений своей 14-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковки. Артиллеристы российского мотострелкового соединения сорвали эту ротацию.

Зыбинский отметил, что в ходе боев на Купянском направлении по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Чернищины был нанесен авиационный удар.

Ранее сообщалось, что группа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским войскам на направлении Сватово — Кременная. Сдавшиеся в плен солдаты предварительно вышли на специальный открытый радиоканал и принесли с собой ящики с боеприпасами.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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