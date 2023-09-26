ВСУ пошли на штурм российских позиций в Запорожье

Российские позиции на участке Работино-Вербовое подверглись массивному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские части перешли в наступление в Запорожье, сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Запорожский фронт — резкое обострение ситуации», — подчеркнул он.

По его словам, солдаты ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм российских позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта.

Рогов обратил внимание, что по состоянию на 20:00 противник «бросил в атаку большое количество бронетехники». В наступлении участвуют несколько групп бойцов ВСУ, до четырех рот.

«Идут тяжелые ожесточенные бои», — резюмировал глава Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией».

26 сентября Рогов рассказал, что система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку ВСУ на город Бердянск в Запорожской области.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.