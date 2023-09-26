Пушилин сообщил, что войска РФ улучшили позиции на двух направлениях

Российские войска за последние сутки улучшили позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

«Авдеевское и Марьинское направление: за последние сутки есть объективные улучшения позиций ...» — сказал Пушилин.

По его словам, в настоящее время на этих направлениях расширена серая зона, а также уничтожено несколько опорных пунктов украинских войск.

При этом он добавил, что за последние несколько суток дополнительные силы армии Украины пребывают на Краснолиманское направление. Глава ДНР добавил, что зафиксировано не менее трех батальонов.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении. По данным ведомства, войска Украины потеряли более 230 военнослужащих, танк, три БМП, 12 автомобилей и склад боеприпасов.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.